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Facebook Messenger Konuşma Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:30 - Tarih: 13 Aralık 2020 - Yorum: 0

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Facebook Messenger Konuşma Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?Facebook Messenger ile ilgili ipuçlarını aktardığımız içeriklerimize devam ediyoruz. Bugün, Facebook Messenger'da konuşma bildirimlerini kapatma yönünde bilgi vereceğiz. Konuştuğunuz bir kullanıcıdan gelen mesajlar için bildirim almak istemiyor iseniz, kişiye özel olarak konuşma bildirimleri kapatmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Messenger konuşma bildirimlerini kapatmak hakkında bilgi edinebilir ve uygulamayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Facebook Messenger Konuşma Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle bir mesaj içerisine girin.

Facebook Messenger Konuşma Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Gizlilik ve Destek > Bildirimler sekmesine tıklayın.

Facebook Messenger Konuşma Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

3) İlgili seçenekleri devre dışı bırakmanız bu yönde yeterli olacaktır.

Facebook Messenger Konuşma Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

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