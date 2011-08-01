Facebook Messenger ile ilgili ipuçlarını aktardığımız içeriklerimize devam ediyoruz. Bu yönde bir önceki içeriğimizde, messenger konuşma bildirimleri kapatma ile ilgili bilgi vermiştik. Şimdi ise, messenger konuşma gizleme hakkında bilgi veriyor olacağız. Bir kullanıcı ile konuştuktan sonra, ilgili konuşmayı gizleyebilir ve daha sonra tekrar görüntüleyebilirsiniz. Bunun için ise öncelikle ilgili konuşmaya gelin ve üç nokta içeren butona tıkladıktan sonra, Konuşmayı Gizle sekmesine de tıklamanız yeterli olacaktır. İlgili bölüm ile ilgili görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Facebook Messenger'da Konuşma Gizleme Nasıl Yapılır?