Ekşi Sözlük ipuçlarına dair bir önceki içeriğimizde, sayfa başı entry sayısını değiştirme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise sizler için, ekşi sözlük sayfa başı başlık sayısını değiştirmek nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Normal şartlarda sayfa başı başlık sayısı 50 adettir. Ancak dilerseniz bu değeri düşürebilir veya daha da artırabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Ekşi Sözlük Kullanıcı Adı Belirleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Sayfa Başı Başlık Sayısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "ayarlar" sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından "sayfa başı başlık" bölümünden seçim yapalım.

3) Son olarak "kaydet" butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Ekşi Sözlük'te görüntülediğiniz sayfa başı başlık sayısını değiştirmek isteyebilirsiniz. Böylelikle, tek seferde görebileceğiniz başlık sayısını belirleyebilirsiniz. Bu yönde bilgisi olmayan yazarlar için faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz. Bir başka benzeri içeriğimizde görüşmek üzere.