Ekşi Sözlük ile ilgili faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, ekşi sözlük kullanıcı adı belirleme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi paylaşıyor olacağız. Normal şartlarda Ekşi Sözlük'e e-posta adresi ile giriş yapılmaktadır. Ancak dilerseniz kendinize bir kullanıcı adı belirleyip, ilgili kullanıcı adı ile de hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hemen adımları inceleyelim.

AYRICA: Ekşi Sözlük Entry Düzenleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Kullanıcı Adı Belirleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "ayarlar" sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından "kullanıcı adı" bölümüne giriş yapalım.

3) Açılan sayfa ile kendinize özel bir kullanıcı adı belirleyip, "güncelle" butonuna da tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizler için, ekşi sözlük kullanıcı adı alma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Giriş yapar iken kendinize özel bir kullanıcı adı belirlemek adına, yukarıdaki adımları uygulamanız yeterlidir. Bilmeyen yazarlar için ise yararlı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz.