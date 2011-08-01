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Ekşi Sözlük Sayfa Başı Entry Sayısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:50 - Tarih: 28 Şubat 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Sayfa Başı Entry Sayısını Değiştirme Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük'te default olarak sayfa başı entry sayısı 25 adettir. Ancak eğer ki siz sayfa başı daha çok entry görüntülemek istiyor iseniz, bunu değiştirmek mümkün kılınmıştır. Peki, bu işlemi nasıl yapabiliriz? İşte bunun için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, ekşi sözlük sayfa başı entry sayısı dilediğiniz şekilde güncellenmiş olacaktır. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Ekşi Sözlük Kullanıcı Adı Belirleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Sayfa Başı Entry Sayısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Sayfa Başı Entry Sayısını Değiştirmek

1) Öncelikle "ayarlar" sekmesine tıklayalım.

Ekşi Sözlük Sayfa Başı Entry Sayısını Değiştirme 1

2) Ardından "sayfa başı entry" bölümü ile seçim yapalım.

Ekşi Sözlük Sayfa Başı Entry Sayısını Değiştirme 2

3) Son olarak ise "kaydet" butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Ekşi Sözlük Sayfa Başı Entry Sayısını Değiştirme 3

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük sayfa başı entry sayısını değiştirme yönünde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Ekşi Sözlük'teki varsayılan sayfa başı entry sayısını değiştirmek için, yukarıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bilmeyenler için ise faydalı olmasını dileriz.


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