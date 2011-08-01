Ekşi Sözlük'te default olarak sayfa başı entry sayısı 25 adettir. Ancak eğer ki siz sayfa başı daha çok entry görüntülemek istiyor iseniz, bunu değiştirmek mümkün kılınmıştır. Peki, bu işlemi nasıl yapabiliriz? İşte bunun için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, ekşi sözlük sayfa başı entry sayısı dilediğiniz şekilde güncellenmiş olacaktır. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

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Ekşi Sözlük Sayfa Başı Entry Sayısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "ayarlar" sekmesine tıklayalım.

2) Ardından "sayfa başı entry" bölümü ile seçim yapalım.

3) Son olarak ise "kaydet" butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük sayfa başı entry sayısını değiştirme yönünde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Ekşi Sözlük'teki varsayılan sayfa başı entry sayısını değiştirmek için, yukarıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bilmeyenler için ise faydalı olmasını dileriz.