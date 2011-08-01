e-Devlet'e "Askerliğim" Özelliği Geliyor

e-Devlet, kurulduğu günden bu yana, vatandaşlara, internet üzerinden işlerini kolaylıkla yapabilme imkanı sağlıyor. Bünyesinde binlerce kurum üzerinden hizmet gerçekleştiren e-Devlet, her geçen gün yeni özelliklerle beraber kullanıcı yoğunluğunu artırıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu bağlamda e-Devlet’e yeni gelecek özellikleri duyurdu.

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Artık askerliği ile ilgili bütün bilgileri sorgulamak isteyen kişiler için, ‘Askerliğim’ sorgu ekranı kullanıma sunulacak. Böylelikle karmaşık bir hizmetten arındırılan özellikle, askerlik çağındaki gençler, tek bir sorgulama ekranından askerlik işlemlerini baştan sona takip edilebilecek.

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60 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahip olan uygulama, yalnızca bununla da kalmıyor. Veraset işlemlerinin de kolaylıkla halledilebilmesi için, ‘Varis-Muris’ özelliği de aktive edilecek.

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Binlerce kurumu dijital hizmet kapsamında bir araya getiren e-Devlet, herkesin sahip olması gereken bir hizmet ayrıcalığı tanıyor. e-Devlet uygulamasına sahip değil iseniz, size en yakın postaneden kimliğiniz ile birlikte e-Devlet şifresi alabilir ve uygulamaya kayıt olabilirsiniz.