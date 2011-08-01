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Disqus Profile Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:35 - Tarih: 27 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Profile Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?Disqus yorum formu ile ilgili faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir önceki Disqus içeriğimizde ise, profil adı değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise sizlerle, disqus profile web sitesi ekleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Profilinize web sitenizin bağlantısını eklemek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Disqus Web Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır?

Disqus Profile Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklayalım.

Disqus Profile Web Sitesi Eklemek 1

2) Sol menüdeki Profile menüsüne tıklıyoruz.

Disqus Profile Web Sitesi Eklemek 2

3) Website adlı kutucuğu dilediğimiz şekilde dolduralım.

Disqus Profile Web Sitesi Eklemek 3

4) Save butonuna tıklayarak ise işlemleri tamamlayabiliriz.

Disqus Profile Web Sitesi Eklemek 4

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