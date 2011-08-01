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Disqus Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:12 - Tarih: 16 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Disqus profiliniz ile yorum gönderdiğiniz zaman, profil bilgileriniz varsayılan olarak herkese açık durumdadır. Bu yüzden, disqus profil özelleştirmek elbette mümkün kılınmıştır. Örnek olarak, disqus profil adı değiştirme işlemini gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları sırası ile izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Disqus Web Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır?

Disqus Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profilinize gelerek, Settings sekmesine tıklayın.

Disqus Profil Adı Değiştirmek 1

2) Ardından Profile sekmesine tıklayın.

Disqus Profil Adı Değiştirmek 2

3) Name adlı kutucuğu dilediğiniz şekilde doldurun.

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4) Save butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Disqus Profil Adı Değiştirmek 4

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