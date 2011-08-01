Disqus profiliniz ile yorum gönderdiğiniz zaman, profil bilgileriniz varsayılan olarak herkese açık durumdadır. Bu yüzden, disqus profil özelleştirmek elbette mümkün kılınmıştır. Örnek olarak, disqus profil adı değiştirme işlemini gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları sırası ile izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

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Disqus Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profilinize gelerek, Settings sekmesine tıklayın.

2) Ardından Profile sekmesine tıklayın.

3) Name adlı kutucuğu dilediğiniz şekilde doldurun.

4) Save butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.