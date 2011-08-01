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Disqus Web Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:26 - Tarih: 15 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Web Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır?Disqus yorum formunu kullanıyorsanız, herhangi bir yorum güncellemesi olması v.b. gibi durumlar için bildirim almak isteyebilirsiniz. Bu şekilde ise, ilgili yorumlar için daha hızlı aksiyon alabilmeniz mümkün olacaktır. Disqus web bildirim ayarları için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde yorumlarla ilgili bir güncelleme olduğunda, direkt olarak bildirim alabileceksiniz.

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Disqus Web Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profil fotoğrafınıza gelerek, Settings sekmesine tıklayın.

Disqus Web Bildirim Ayarları Yapmak 1

2) Ardından sol menüdeki Web Notifications bölümüne giriş yapın.

Disqus Web Bildirim Ayarları Yapmak 2

3) Karşınıza çıkan seçeneklerin tümüne onay verebilirsiniz.

Disqus Web Bildirim Ayarları Yapmak 3

4) Save adlı butona tıklayarak ise işlemleri tamamlayabilmektesiniz.

Disqus Web Bildirim Ayarları Yapmak 4

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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