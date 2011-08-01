Disqus yorum formunu kullanıyorsanız, herhangi bir yorum güncellemesi olması v.b. gibi durumlar için bildirim almak isteyebilirsiniz. Bu şekilde ise, ilgili yorumlar için daha hızlı aksiyon alabilmeniz mümkün olacaktır. Disqus web bildirim ayarları için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde yorumlarla ilgili bir güncelleme olduğunda, direkt olarak bildirim alabileceksiniz.

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Disqus Web Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profil fotoğrafınıza gelerek, Settings sekmesine tıklayın.

2) Ardından sol menüdeki Web Notifications bölümüne giriş yapın.

3) Karşınıza çıkan seçeneklerin tümüne onay verebilirsiniz.

4) Save adlı butona tıklayarak ise işlemleri tamamlayabilmektesiniz.