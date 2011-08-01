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Disqus Varsayılan Reklamlar Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:18 - Tarih: 14 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Varsayılan Reklamlar Nasıl Devre Dışı Bırakılır?Disqus, yüksek trafik alan sitelerdeki yorum formunda reklam göstermektedir. Eğer ki Disqus'ın ücretsiz sürümünü kullanıyorsanız, varsayılan reklamları kapatmak mümkün kılınmıştır. Tüm reklâmları kapatmak için ise premium hesaba geçiş yapmanız gerekiyor. Ücretsiz sürümü kullanıyorsanız, yorum formundaki bazı reklâmları kapatmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Disqus Yorumlarda Görsel ve Videolar Nasıl Kapatılır?

Disqus Varsayılan Reklamlar Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

1) Öncelikle Ads sekmesine tıklıyoruz.

Disqus Varsayılan Reklamları Kapatmak 1

2) İzin verilen seçeneklerdeki onayı kaldırıyoruz.

Disqus Varsayılan Reklamları Kapatmak 2

3) Save adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Disqus Varsayılan Reklamları Kapatmak 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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