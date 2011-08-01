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Disqus Yorumlarda Görsel ve Videolar Nasıl Kapatılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:28 - Tarih: 13 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Yorumlarda Görsel ve Videolar Nasıl Kapatılır?Disqus'ı kullandıkça, birçok farklı özelliğin içerisinde bulunduğunu fark edebilirsiniz. Örneğin, Disqus yorum formu görsel ve video ekleme konusunda destek sağlamaktadır. Ancak siz disqus yorumlarda görsel ve video kapatmak istiyor iseniz, bunun için de bir seçenek var. Disqus yorumlarda görsel ve videoları kapatmak için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Verme Nasıl Yapılır?

Disqus Yorumlarda Görsel ve Videolar Nasıl Kapatılır?

1) Öncelikle Moderation adlı sekmeye tıklıyoruz.

Disqus Yorumlarda Görsel ve Videoları Kapatmak 1

2) Images and Videos adlı seçenekteki onayı kaldırıyoruz.

Disqus Yorumlarda Görsel ve Videoları Kapatmak 2

3) Save adlı butona tıklayarak ise işlemleri tamamlayabiliriz.

Disqus Yorumlarda Görsel ve Videoları Kapatmak 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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