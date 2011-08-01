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Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Verme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:43 - Tarih: 12 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Verme Nasıl Yapılır?Disqus yorum formu için varsayılan olarak ziyaretçilere yorum izni verilmemiştir. Ancak giriş yapmadan, ziyaretçilerinizin hızlı bir şekilde yorum yapabilmesini sağlamak istiyor iseniz, bu yönde elbette bir seçenek mevcut. Ziyaretçilere yorum izni vermek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

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Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Verme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings'e tıklıyoruz.

Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Vermek 1

2) Ardından Moderation sekmesine tıklayalım.

Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Vermek 2

3) Guest Commenting adlı seçeneğe onay verelim.

Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Vermek 3

4) Save butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Vermek 4

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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