Disqus yorum formu için varsayılan olarak ziyaretçilere yorum izni verilmemiştir. Ancak giriş yapmadan, ziyaretçilerinizin hızlı bir şekilde yorum yapabilmesini sağlamak istiyor iseniz, bu yönde elbette bir seçenek mevcut. Ziyaretçilere yorum izni vermek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

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Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Verme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings'e tıklıyoruz.

2) Ardından Moderation sekmesine tıklayalım.

3) Guest Commenting adlı seçeneğe onay verelim.

4) Save butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.