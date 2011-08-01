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Disqus Admin Rozet Metni Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:03 - Tarih: 11 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Admin Rozet Metni Değiştirme Nasıl Yapılır?Bugün sizlerle Disqus ile ilgili olarak önemli bir ipucu paylaşıyor olacağız. Disqus yorum formu ile, yorum gönderir iken, admin olarak daha belirgin olmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise admin rozet metni değiştirmek mümkün kılınmıştır. Yani adınızın yanına Yazar veya Yönetici gibi spesifik bir metin girebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Disqus Yorum Sıralama Yapısı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Disqus Admin Rozet Metni Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings'e tıklıyoruz.

Disqus Admin Rozet Metni Değiştirmek 1

2) Ardından Community sekmesine tıklayalım.

Disqus Admin Rozet Metni Değiştirmek 2

3) Moderator Badge Text adlı kutucuğu dilediğimiz gibi dolduralım.

Disqus Admin Rozet Metni Değiştirmek 3

4) Save adlı butona tıklayarak ise işlemleri tamamlayabiliriz.

Disqus Admin Rozet Metni Değiştirmek 4

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