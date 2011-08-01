ChatGPT Sohbetleri Yeniden Adlandırma Nasıl Yapılır?

ChatGPT sohbetlerinizi yeniden adlandırarak, konuşmalarınızı daha düzenli bir hâle getirebilir ve önemli sohbetlerinizi daha hızlı bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için, ChatGPT'deki sohbetlerin başlığını nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağız.

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ChatGPT Sohbetleri Yeniden Adlandırmak

ChatGPT'de sohbetlerinizi yeniden adlandırmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

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Öncelikle, ChatGPT uygulamasına giriş yapın.

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Sol tarafta yer alan sohbet geçmişinden, değiştirmek istediğiniz sohbeti bulun ve üzerine gelin.

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Sohbet başlığının üzerine geldiğinizde çıkan üç noktaya tıklayın.

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Seçenekler arasındaki, "Yeniden adlandır" sekmesine tıkladıktan sonra, yeni sohbet başlığınızı girin ve kaydedin. Hepsi bu kadar.

ChatGPT sohbetleri yeniden adlandırmak, daha düzenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olabilir. Oldukça basit birkaç adımda, sohbetlerinize yeni isimler vererek, daha verimli bir kullanım sağlayabilirsiniz.