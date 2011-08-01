ChatGPT Sohbet Arşivleme Özelliği Nasıl Kullanılır?

ChatGPT'nin sohbet arşivleme özelliği, kenar çubuğundaki kalabalıklığı azaltmak veya eski sohbetleri silmek yerine sadece gizlemek isteyen kullanıcılar için önemli bir düzen sağlamaktadır. Bu özellik, aktif sohbet listesinde sadeleştirme yapmak isteyen veya belirli sohbetlere daha kolay erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalıdır. Kullanımı da çok kolaydır.

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ChatGPT Sohbet Arşivleme Nasıl Yapılır?

ChatGPT hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ekranın sağ üst köşesindeki profil simgesine tıklayın.

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Açılan menüdeki, "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

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"Genel" bölümünde yer alan, "Tüm sohbetleri arşivle" başlığının yanındaki "Tümünü arşivle" butonuna tıklayarak, tüm sohbetleri arşivleyebilirsiniz.

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Sadece bazı sohbetleri arşivlemek için ise, kenar çubuğundaki ilgili sohbet başlığına gelin ve sağ kenarındaki üç noktaya tıklayın. Açılan seçenekler arasındaki "Arşivle" sekmesine tıklayarak, sadece istediğiniz sohbetleri arşive ekleyebilirsiniz.

ChatGPT sohbet arşivleme özelliği, sohbetlerini organize etmek isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca, kenar çubuğunuz çok dolu ise, sohbet arşivleme özelliği ile bu karışıklığı da azaltabilirsiniz.