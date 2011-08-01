ChatGPT Koyu Tema (Karanlık Mod) Nasıl Açılır?

ChatGPT, koyu tema seçeneği sunarak, göz yorgunluğunu azaltmaya ve daha rahat bir sohbet deneyimi sunmaya olanak tanımaktadır. Koyu tema, loş ortamlarda veya uzun kullanım sürelerinde de kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Dilerseniz, ChatGPT'de karanlık temanın nasıl açılacağını, hep birlikte öğrenelim.

ChatGPT Karanlık Tema Nasıl Aktif Edilir?

ChatGPT'de koyu temayı açmak kesinlikle çok kolay. Aşağıdaki adımları takip ederek koyu temaya geçiş yapabilirsiniz.

Öncelikle, ChatGPT adresine gidin. Sağ üst köşede yer alan profil simgesine tıklayın. Profil simgesine tıkladığınızda, "Ayarlar" seçeneğine tıklayın. Ayarlar içerisinde yer alan "Genel" bölümüne gelin. "Tema" adlı açılır menüde yer alan, “Karanlık” seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.

ChatGPT'nin koyu tema seçeneği, hem modern, hem de kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Özellikle, uzun süre sohbet eden ya da uygulamayı gece kullanan bireyler için vazgeçilmez bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.