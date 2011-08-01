ChatGPT Geçici Sohbet Nedir? Nasıl Kullanılır?

ChatGPT geçici sohbet, kullanıcıların sohbet geçmişini kaydetmeden, anlık olarak ChatGPT ile iletişim kurmasını sağlayan bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Bu mod, özellikle gizlilik odaklı kullanıcılar için geliştirilmiştir. ChatGPT'nin geçici sohbet modu ile yapılan konuşmalar, oturum kapandığında tamamen silinir ve kaydedilmez. Peki, ChatGPT geçici sohbet nedir ve nasıl kullanılır? Dilerseniz, bu gibi detayları hemen sizlerle paylaşalım!

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ChatGPT Geçici Sohbet Nedir?

ChatGPT geçici sohbet modu, ChatGPT'nin kullanıcı verilerini kaydetmeden, oturum sonunda bilgileri sıfırlayarak çalışan bir modudur. Özellikle, gizliliğe önem veren kullanıcılar için oldukça faydalıdır.

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Kullanıcı Geçmişi Kaydedilmez: Sohbet oturumu sona erdiğinde, yapılan tüm konuşmalara ait veriler silinir.

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Kısa Süreli Kullanım için İdealdir: Uzun vadeli iş birlikleri veya detaylı sohbetler yerine, anlık bilgi ihtiyacı için uygundur.

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Kullanıcı için Daha Fazla Gizlilik Sunar: Veriler kaydedilmediği için, gizlilik endişesi olan kullanıcılar, kendilerini daha rahat hisseder.

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ChatGPT Geçici Sohbet Nasıl Kullanılır?

ChatGPT'de geçici sohbet modunu kullanmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

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Buraya tıklayarak, ChatGPT'nin resmi web sayfasına giriş yapın.

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Sol üst menüde yer alan model menüsüne tıklayın ve açılır menüdeki, en alt kısımda yer alan "Geçici sohbet" adlı butona da tıklayarak, geçici sohbet modunu açıp, sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

ChatGPT'nin geçici sohbet özelliği, gizliliği ön planda tutan ve tek seferlik bilgi ihtiyacı olan kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor. Gizlilik konusunda endişeniz varsa, bu özelliği kullanmayı düşünebilirsiniz.