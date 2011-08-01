Web sitenizi Bing arama motorunda en iyi şekilde yönetmek istiyorsanız, bazı URL'leri geçici veya kalıcı olarak engellemeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bing Webmaster Tools'ta yer alan "URL'leri Engelle" özelliği tam da bu noktada devreye giriyor. Peki bu özellik tam olarak nedir ve nasıl kullanılır? Gelin, birlikte bakalım.

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Bing Webmaster'da "URL'leri Engelle" Özelliği Nedir?

"URL'leri Engelle", Bing Webmaster Tools içinde sunulan ve belirttiğiniz bir URL’nin Bing arama sonuçlarından geçici olarak kaldırılmasını sağlayan bir özelliktir. Genellikle hatalı bir sayfanın, gizliliği ihlal eden bir içeriğin, artık yayında olmayan veya değiştirilmiş sayfaların ya da SEO açısından zararlı olabilecek eski içeriklerin hızlıca arama dizininden çıkarılması gerektiğinde kullanılır.

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Ancak, bu engellemenin kalıcı olmadığını unutmamak gerekir. Bing, yaklaşık 90 gün sonra bu URL’yi yeniden tarayabilir ve sayfayı tekrar dizine ekleyebilir. Eğer kalıcı bir şekilde engelleme yapmak istiyorsanız, ilgili sayfaya noindex etiketi eklemeniz veya sayfayı tamamen yayından kaldırmanız önerilir.

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Bing Webmaster'da URL Engelleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Bing Webmaster Tools hesabınıza giriş yapın. URL engelleme işlemi yapmak istediğiniz sitenizi panelden seçin. Sol menüde yer alan "Yapılandırma" > "URL'leri Engelle" sekmesine tıklayın. Açılan sayfadaki "Engellenecek URL'yi ekleyin" butonuna basın. İlgili kutucuğa, engellemek istediğiniz tam URL’yi girin. Ardından, "URL türü" ve "Engelleme türü" seçeneklerini de belirleyin. İşlemleri tamamlamak için ise, "Gönder" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Bing Webmaster'da "URL'leri Engelle" özelliği, site yönetimi sırasında karşınıza çıkabilecek acil durumlar için oldukça etkili bir çözümdür. Ancak, kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız mutlaka ilgili sayfa ayarlarını da düzenlemeyi ihmal etmeyin. Doğru kullanıldığında bu araç, sitenizin arama sonuçlarındaki sağlığını korumanızda önemli bir rol oynar.