Bing Webmaster'daki "URL İnceleme" Nedir? Ne İşe Yarar?

Web sitenizdeki sayfaların Bing arama motoru tarafından nasıl algılandığını öğrenmek, SEO açısından kritik öneme sahiptir. Bu noktada devreye Bing Webmaster Tools’ta yer alan "URL İnceleme" aracı giriyor. Peki bu araç tam olarak nedir ve ne işe yarar? Bu gibi detayları, sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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Bing Webmaster'daki URL İnceleme Nedir?

Bing Webmaster’daki URL İnceleme aracı, belirli bir sayfanın Bing tarafından nasıl tarandığını, dizine eklenip eklenmediğini ve varsa tarama sorunlarını gösteren bir analiz aracıdır. Bu özellik sayesinde, hem teknik hataları tespit edebilir hem de sayfanızın arama sonuçlarındaki görünürlüğünü kontrol edebilirsiniz.

Bing Webmaster'daki URL İnceleme Ne İşe Yarar?

Bu araç, teknik SEO kontrolleri açısından oldukça değerlidir. Kullanım alanlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Sayfa Sorunlarını Tespit Etme: Taranmayan veya dizine eklenmeyen sayfaları tespit ederek düzeltme yapabilirsiniz.

Taranmayan veya dizine eklenmeyen sayfaları tespit ederek düzeltme yapabilirsiniz. Yapısal Veri Kontrolü: Arama sonuçlarında zengin sonuçlar (rich snippets) görünmesi için gerekli yapılandırılmış verilerin doğru kullanıldığından emin olabilirsiniz.

Arama sonuçlarında görünmesi için gerekli yapılandırılmış verilerin doğru kullanıldığından emin olabilirsiniz. Canonical Kontrolü: Yinelenen içerik sorunlarını önlemek adına doğru kanonik URL ’nin tanımlandığını doğrulayabilirsiniz.

Yinelenen içerik sorunlarını önlemek adına doğru ’nin tanımlandığını doğrulayabilirsiniz. İndeksleme Talepleri: Eğer bir sayfa dizinde değilse ve uygun durumdaysa, manuel olarak “Dizine ekleme talebi” gönderebilirsiniz.

Bing Webmaster’daki "URL İnceleme" aracı, web sitenizdeki her bir sayfanın Bing tarafından nasıl algılandığını detaylı şekilde analiz etme imkânı sunmaktadır. Teknik SEO hatalarının erken tespiti ve çözümü, arama motorlarındaki görünürlüğünüzü artırmak için büyük avantaj sağlar. Bu aracı düzenli olarak kullanmak, sitenizin sağlıklı bir şekilde Bing dizininde yer almasını destekleyecektir.