Bing Webmaster'da "Sitemap" Ekleme Nasıl Yapılır?

Bir web sitesinin arama motorları tarafından daha iyi taranabilmesi ve indekslenebilmesi için sitemap (site haritası) büyük önem taşır. Bing Webmaster Tools üzerinden sitemap eklemek, Bing arama motorunun bir web sitesini daha etkili analiz etmesini sağlamaktadır. Bu yazımızda da sizler için, Bing Webmaster üzerinden nasıl sitemap ekleneceğini açıklıyor olacağız.

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Bing Webmaster'da "Sitemap" Gönderme Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki adımlar izlenerek kolayca Bing için sitemap eklemesi yapılabilir.

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Öncelikle, Bing Webmaster Tools adresine giriş yapın. Sol menüde yer alan, "Site Haritaları" sekmesine tıklayın. İlgili sayfada yer alan "Site haritasını gönder" adlı butonuna tıklayın. Açılan penceredeki kutucuğa sitenize ait sitemap URL'sini yazın. "Gönder" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bing Webmaster'da sitemap eklemek, web sitelerinin Bing arama motoru tarafından daha doğru şekilde değerlendirilmesini sağlar. SEO çalışmalarında bu adımın atlanmaması, görünürlük açısından oldukça önemlidir.