App-ads.txt blogger ekleme nasıl olur? sorusunun cevabı geliştiriciler tarafından araştırılmaktadır. Mobil uygulama geliştiriyorsanız, uygulamanız içerisinde reklam olarak Google'ın Admob servisini kullanmayı düşünebilirsiniz. Admob hesabınızı kullanırken, Google Play Console hesabınızda belirttiğiniz web sitenizin kök dizinine app-ads.txt dosyası eklemeniz gerekmektedir.

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Eklenmediği takdirde uygulamalarınızdaki reklam gösterimlerinin azalması ya da gösterilmemesi gibi durumlarla karşılaşmanız olası. App.ads.txt dosyası blogger için direkt olarak eklenememektedir.

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Bilindiği üzere blogger üzerindeki sitelerimiz için Adsense alırken ads.txt dosyasını Ayarlar içerisinde belirtilen ads.txt alanına girmemiz yetiyordu. Bunda ise yönlendirme yapmamız gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

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Admob "app-ads.txt" Blogger Ekleme

Öncelikle ekleyeceğiniz sitenin blogger hesabına giriş yapın.

Ardından soldaki sekmelerden "Ayarlar" kısmına tıklayın ve açılan alt sekmelerden de "Arama tercihleri" kısmına tıklayın.

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Açılan ekranda en altta yer alan "Kazanç Sağlama" başlığı altındaki "Özel ads.txt" kısmını düzenleyin.

Admob içerisindeki size verilen app-ads.txt kodunuzu bu alana ekleyerek, etkin hale getirin.

Sonrasında da "siteadi.com/app-ads.txt" şeklinde link olması için yönlendirmemiz gerek. Aynı sayfada yukarıda yer alan "Özel Yönlendirmeler" kısmını düzenleyin.

Özel Yönlendirmeler içerisinde "Kaynak" alanına "/app-ads.txt" uzantısını ekleyin. Hedef alanına da "/ads.txt" uzantısını ekleyin ve Kalıcı durumunu işaretleyerek, yönlendirmeyi kaydedin.

Bu sayede Google Admob botları sitenizin kök dizinine "siteadiniz.com/app-ads.txt" girdiğinde, yönlendirme ile verilen kodu göstermiş olacaksınız.

Admob app-ads.txt dosyasını blogger ekleme işlemi bu kadar basit. Bu işlemlerin ardından 2 gün içerisinde bu işleminiz onaylanmış olacaktır. App-ads.txt ekleme hakkında sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.

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