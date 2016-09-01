LG’nin modüller takılarak kullanılabilen ve bu özelliği ile de duyurusu yapıldığında dikkat çeken, fakat daha sonra kullanıcılar tarafından eleştirilen akıllı telefonu LG G5, istediği satış rakamlarını elde edememişti. Her akıllı cihazda olduğu gibi LG G5′te de bazı performans sorunları ve donmalar konuşulmaya başlandı. Siz de, “LG G5′i nasıl hızlandırırım?” tarzında araştırmalar yapıyorsanız sizler için hazırladığımız LG G5 hızlandırma yazımız oldukça işinize yarayacaktır.

LG G5 akıllı telefonu performanslı bir cihaz olsa da, gerek kullanıcı hataları, gerek ise zaman geçtikçe işletim sistemine bağlı bazı sorunlar, kullanıcıların belli başlı sorunlar yaşamasına sebep olabiliyor.

Ayrıca hızlandırma yazısının dışında telefonunuzda sorunlar oluşuyorsa sizler için hazırladığımız “LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri” adlı makalemizi inceleyebilirsiniz. Aradığınız sorun yoksa yorum olarak bize gönderebilirsiniz.

Eğer siz de LG G5 cihazınızı hızlandırmak, performansını arttırmak istiyorsanız aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz.

LG G5 Hızlandırma

1. Adım

Sizler için vereceğimiz basit hızlandırma yollarını alışkanlık haline getirirseniz telefonunuz hız kazanacak ve rahatlayacaktır. Bunlardan biri de kullanmadığınız uygulama ve özellikleri işiniz bittikten sonra sonlandırmaktır.

Örneğin Mobil Veri, Wi-Fi, Bluetooth, Konum gibi özellikler, telefonunuzda bunları kullanan fazla uygulama varsa arka planda çalışacak ve sürekli bildirim gönderip, alacaktır. Arka planda uygulanan bu şekildeki fazla işlemler de bataryanızın hızlı düşmesine sebep olurken, aynı zamanda cihazınızın yavaşlamasına da neden olabilir.

Bu nedenle kullanmadığınız sürece LG G5 cihazınızın “Mobil Veri, Wi-Fi, Bluetooth, Konum” gibi özelliklerini kapatın.

Ana ekrana döndüğünüzde açık uygulamalar sonlandırılmadığı için uygulamalarınızdan her çıkışınızda da menü tuşuna basılı tutup açık uygulamalarınızı kaydırarak sonlandırın.

2. Adım

LG G5 hızlandırma yapmak için en önemli ayarlardan biri de ekran animasyonlarıdır. Bu animasyonlar anlık takılmalar, menü arası geçişlerde donmalar ve uygulamaları açarken cihazınızın zorlanması gibi problemlere sebep olabilir.

Bunun için “Ayarlar >> Geliştirici Seçenekleri”ni etkin hale getirin. Geliştirici Seçenekleri açık değilse açmak için “Ayarlar >> Genel >> Cihaz Hakkında >> Yazılım Bilgisi”ne gelin ve bu ekranda “Yapım Numarası” üzerine 5-6 kez tıklayın.

Geri gelerek “Ayarlar” menüsünden “Geliştirici Seçenekleri” ekranını açtıktan sonra “Pencere Animasyonu, Geçiş Animasyonu Ölçeği ve Animatör Süre Ölçeğini” tamamen kapatın ya da 0.5x seviyesine düşürün. Böylece cihazınız eskisine oranla daha hızlı ve çok daha performanslı olacaktır.

3. Adım

Bunların dışında akıllı telefonunuzda yer alan kullanmadığınız oyun ve uygulamaların boş yere durması yerine kaldırmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bu uygulamalar internet kullanan uygulamalar ise önceden bahsettiğimiz gibi arka planda çalışarak cihazınızın yavaşlamasına sebep olur.

Ayrıca her gün kullandığınız uygulamalar da telefonunuzda biriken verileri yüzünden cihazınızı zamanla yavaşlatabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için her ay düzenli olarak uygulamalarınızın eski verilerini temizleyebilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit.

“Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi >> Hepsi” bölümüne girerek, (Galeri, Rehber, Müzik gibi uygulamalar dışında) Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter gibi uygulamalara tıklayıp “Veriyi Sil” butonuna tıklayın. Bu seçenek, uygulama içindeki dosyalarınızı silmez ve uygulamadan çıkışınızı yapar, ancak buna ek olarak da tüm gereksiz arka plan verilerini siler. Bu sayede de cihazınız hızlanmış olur.

Aynı şekilde “Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi >> Yüklenen” bölümüne girerek, kullanmadığınız uygulamaları seçerek “Kaldır” butonuna tıklayarak kaldırabilirsiniz.

Cihazın kendinde yüklü olup arka planda çalışan uygulamalar da cihazınızı en çok yoran uygulamalardır. Bunlar için “Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi >> Hepsi” bölümünde yer alan ve kullanmadığınız uygulamaları (bilmediğiniz uygulamalar için denemeyin) “Devre Dışı Bırak” seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

4. Adım

Televizyon, bilgisayar gibi cihazlarımızı 7/24 kullanmadığımız gibi telefonlarımızı da arada dinlendirmeliyiz. Telefonlar sürekli açık olduğu için arada kapatıp açmak doğru olacaktır. Üstelik akıllı telefonlar kapandığında bazı bölümleri otomatik olarak sıfırlanır ve açıldıklarında eskisine göre daha performanslı olarak çalışır.

Bu yüzden akıllı telefonunuzu haftada bir kere ya da en azından bir iki haftada bir kere 5 dakikalığına olsa da kapatın ve dinlenmesini sağlayın. Böylece telefonunuzu açtığınızda eskisine göre çok daha hızlı çalıştığını göreceksiniz.

5. Adım

Akıllı telefonunuzu hızlandırmanın en önemli adımlarından biri de, cihazımızın aslında en büyük performans sorunlarını yaratabilecek olan ekranı fazla zorlamamak. Peki bu nasıl mı olur? Özellikle yüksek kaliteli ekrana sahip olan akıllı telefonlarda çok canlı renklere sahip duvar kağıtları bulunmaktadır. Bunlar da ana ekrana yaptığınız dönüşleri zorlaştırarak cihazınızın performansını ve hızını olumsuz etkileyebilir.

Tüm bu olumsuz davranışlara karşı öncelikle gerekli olanların dışında cihazınızın ana sayfasını çok fazla uygulamalarla ya da widget ile doldurmayın.

Ek olarak daha az renkli ve canlı olmayan duvar kağıtlarını tercih edin.

Eğer yukarıdaki tüm adımlara rağmen cihazınız aşırı bir yavaşlık ve donmalar yaşıyorsa, cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabilir veya servisinize gönderebilirsiniz.

Umarım hiçbir sorunla karşılaşmazsınız.

LG G5′e Ayarlar Bölümünden Nasıl Reset Atılır?

Akıllı telefonunuzda “Ayarlar“ı açın.

“Yedekle ve Sıfırla >> Fabrika Ayarlarına Sıfırla” yolunu izleyin.

Daha sonra aşağıda yer alan ”Cihazı Sıfırla“ seçeneğini seçin.

Gelen ekranda “Tümünü Sil” butonuna tıklayın ve cihazınızın ayarlarınızı sıfırlamasını bekleyin. Bu işlemden sonra cihazınız sıfırlanacaktır.

LG G5′e Arayüzden Nasıl Reset Atılır?

Akıllı telefonunuzu kapatın. Kapanmıyorsa bataryayı çıkarıp, takın.

Telefonunuzun ses kısma ve power tuşuna basılı tutarak (Logo gelinceye kadar bırakmayın) telefonunuzu açın.

LG logosu gelince ses kısma düğmesine basılı tutmaya devam ederek, parmağınızı power düğmesinden çekip tekrar basın.

Karşınıza gelen “System Recovery” menüsünde yer alan “Factory Data Reset” seçeneğini seçin. Ses kısma ve açma düğmeleri ile yukarı aşağı hareket edebilirsiniz. Seçmek için de power tuşunu kullanabilirsiniz.

Karşınıza çıkan talimatlarda “Yes” seçeneğini seçerek onaylayın. Bu işlemlerden sonra telefonunuz formatlanacaktır.

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