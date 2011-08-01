YKS Çıkmış Soru ve Çözümlerine Göz Atın! (Video)

Üniversiteye hazırlanan arkadaşlar, YKS çıkmış soru ve çözümlerini mutlaka gözden geçirmeli diye düşünüyoruz. Stresli ve yoğun bir hazırlık temposu içerisinde iken, daha önce çıkmış soru ve çözümlerine ulaşabilmek faydalı olabilir. Bu bağlamda, bu içeriğimizde, YKS çıkmış soru ve çözümlerine nasıl erişebilirsiniz? bu konuya değiniyor olacağız.

AYRICA: Online YKS Sınav Kitapçığını Mutlaka Çözün!

Elbette ÖSYM’nin kendi sitesinden, sorulara ve çözümlerine ulaşabilmeniz mümkün, ancak aşağıda vereceğimiz adreste çıkmış soruların videolu çözümleri mevcut olduğundan, işinize daha çok yarayabilir diye düşünüyoruz.

İlk olarak, https://ogmmateryal.eba.gov.tr adresine gidin.

Akabinde, “YKS Hazırlık” başlığına tıklayın.

AYRICA: Oxford Üniversitesi En Temel İngilizce Kelime Listeleri (5000 Kelime!)

Açılan listeden, “YKS Çıkmış Sorular” bağlantısını görüntüleyin.

Buradan, YKS çıkmış soru ve çözümlerinin videolu anlatımlarına ulaşabilirsiniz.

Çıkmış Sorular bağlantısına tıkladığınızda, ilgili soruların YouTube üzerindeki bağlantılarına yönlendiriliyor olacaksınız.

Bu içeriğimizde sizlerle, YKS çıkmış soru ve çözümlerine nasıl erişebilirsiniz? paylaşmak istedik. Çıkmış soru ve çözümlerinin videolu anlatımlarını takip etmek, siz üniversiteye hazırlanan arkadaşlar için daha faydalı olabilir.