Üniversite sınavları yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu online YKS sınav kitapçığını mutlaka çözün. Bu içeriğimizde, çıkmış veya çıkması muhtemel sorulardan oluşan YKS sınav kitapçığına nasıl erişebileceğinizi anlatıyor olacağız.

AYRICA: YKS Çıkmış Soru ve Çözümlerine Göz Atın! (Video)

İlk adım olarak, https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresine gidin.

Akabinde, “YKS Hazırlık” başlığına tıklayın.

Sıralanan listeden, “YKS Kampı” seçeneğini açın.

Buradan, online YKS sınav kitapçığına erişebilir ve soruların çözüm videolarına ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu online YKS sınav kitapçığına nasıl erişim sağlayabilirsiniz? bu içeriğimizde bu konuya değinmek istedik. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlar için faydalı olmasını dileriz.