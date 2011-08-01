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Online YKS Sınav Kitapçığını Mutlaka Çözün!

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:13 - Tarih: 15 Mayıs 2024 - Yorum: 0

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YKSÜniversite sınavları yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu online YKS sınav kitapçığını mutlaka çözün. Bu içeriğimizde, çıkmış veya çıkması muhtemel sorulardan oluşan YKS sınav kitapçığına nasıl erişebileceğinizi anlatıyor olacağız.

AYRICA: YKS Çıkmış Soru ve Çözümlerine Göz Atın! (Video)

OGM YKS Hazırlık
  • Sıralanan listeden, “YKS Kampı” seçeneğini açın.
OGM YKS Kampı
  • Buradan, online YKS sınav kitapçığına erişebilir ve soruların çözüm videolarına ulaşabilirsiniz.
Online YKS Sınav Kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu online YKS sınav kitapçığına nasıl erişim sağlayabilirsiniz? bu içeriğimizde bu konuya değinmek istedik. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlar için faydalı olmasını dileriz.


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