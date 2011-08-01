Oxford Üniversitesi En Temel İngilizce Kelime Listeleri (5000 Kelime!)

Günümüzde, İngilizcenin, en azından orta seviyede de olsa öğrenilmesi önem arz ediyor desek yanılmış olmayız. Geldiğimiz noktada, İngilizceyi tamamen öğrenmek, konuşabilmek, özellikle iş hayatında önemli bir ön koşul kabul ediliyor. Bu uğurda Oxford Üniversitesi’nin yayımlamış olduğu İngilizcenin en temel 5000 kelimesinin bilinmesinde yarar var. Bu içeriğimizde, Oxford Üniversitesi İngilizcenin en temel 5000 kelimesini sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Oxford Üniversitesi, biliyorsunuz ki dünyada İngilizce konuşulan en eski üniversite unvanını taşımaktadır. Bu nedenle üniversitenin yayımlamış olduğu; A1’den C1’e kadar, İngilizcenin tüm seviyelerinde önemli kelimelerin yer aldığı listeyi mutlaka elinizde bulundurmalısınız.

Kelimelerin bulunduğu dosyaları indirebilmeniz için, aşağıya bırakıyoruz. İngilizcenizi geliştirmek, kabul görmüş en temel 5000 İngilizce kelimesini öğrenmek için ilgili dosyaları indirip üzerinde çalışabilirsiniz. Yararlı olmasını dileriz.

Oxford Üniversitesi En Temel 3000 İngilizce Kelime (A1 - B2)

Oxford Üniversitesi En Temel 5000 İngilizce Kelime (B2 - C1)

Oxford Üniversitesi En Temel 5000 İngilizce Kelime Karışık (B2 - C1)

Daha fazlası için https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlists/oxford3000-5000 adresini ziyaret edebilirsiniz.