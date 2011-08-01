Mad Max hayranları, hazır olun! George Miller'ın efsanevi serisi, Fury Road'un ardından yeni bir solukla geri dönüyor. Furiosa: A Mad Max Saga için yayınlanan yeni fragmanla heyecan dorukta! Paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

AYRICA: Merakla Beklenen Mad Max Filmi "Furiosa" için İlk Fragman Geldi

Warner Bros. Discovery, 24 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak olan Furiosa için tanıtım atağına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez, Fury Road'un unutulmaz karakteri Furiosa'nın gençlik yıllarına odaklanacakları yeni bir fragmanla karşımızda.

Furiosa: A Mad Max Saga, Charlize Theron'un efsanevi performansından sonra bu kez genç ve yetenekli Anya Taylor-Joy ile yeniden hayat buluyor. Filmin atmosferini güçlendiren diğer bir isim ise Marvel evreninden tanıdığımız Chris Hemsworth. Hemsworth, fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla benzersiz bir karaktere bürünmüş.

24 Mayıs'ta sinemalarda boy gösterecek olan Furiosa için yayınlanan yeni fragman, heyecanı doruklara çıkarıyor. Siz de bu efsanevi yolculuğa katılmaya hazır mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Furiosa: A Mad Max Saga Fragman İzle