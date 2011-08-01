Merakla Beklenen Mad Max Filmi "Furiosa" için İlk Fragman Geldi

Son yılların en etkileyici aksiyon filmlerinden biri olan Mad Max: Fury Road'un izleyenleri büyüleyen dünyası, artık Imperator Furiosa'nın kendi özel filmiyle genişliyor. Furiosa: A Mad Max Saga, geleneksel toplumların çöktüğü ve değerli doğal kaynakların tükendiği bir gelecekte geçen bu destansı hikayeyi anlatıyor.

Furiosa: A Mad Max Saga

Film, Furiosa'nın gençlik yıllarına odaklanarak, savaş lordu Dementus tarafından Green Place of Many Mothers'dan kaçırıldıktan sonra hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Bu yeni macerada Imperator Furiosa rolünde, The Queen's Gambit'in yıldızı Anya Taylor-Joy'u izleyeceğiz. Ona eşlik eden oyuncu kadrosunda ise Chris Hemsworth, Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson ve Quaden Bayles gibi yetenekli isimler bulunuyor.

George Miller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Fury Road'u da kaleme alan Nico Lathouris'in senaryosuyla izleyici karşısına çıkacak. Bu seferki macera, Mad Max evreninin kıyamet sonrası çorak topraklarında Imperator Furiosa'nın unutulmaz hikayesini sunacak.

Bilgiler arasında, Charlize Theron'un 2015 yapımı Fury Road filminde canlandırdığı Imperator Furiosa karakterini gençleştirmek istendiği ancak henüz istenen kaliteye ulaşılamadığı bilgisi de bulunuyor. Bu nedenle, Furiosa'nın genç versiyonunu Anya Taylor-Joy'un canlandıracağı açıklandı.

Heyecanla beklenen Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs 2024'te sinemalarda olacak. Fragmanı aşağın izleyebilirsiniz. Unutmayın, bu destansı hikayeyi kaçırmayın! İyi seyirler!

Furiosa: A Mad Max Saga Fragman İzle