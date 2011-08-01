Küçük bir fotoğrafı, büyük boyutlara ayarladığınızda ister istemez bulanık görüntülenecektir. Ancak günümüzde yapay zekâ oldukça gelişmiş durumda. Apple macOS için geliştirilen Pixelmator Pro uygulaması da yapay zekâ teknolojisini desteklediği için, fotoğraf netleştirmek bu şekilde daha profesyonel ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor. Eğer ki macOS kullanıyor ve Pixelmator Pro uygulamasını da satın aldı iseniz, dilediğiniz fotoğrafları netleştirmek sizin için daha kolay olacaktır. Yapay zekâ ile fotoğraf netleştirme yöntemi için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: MAC için Fotoğraf Düzenleme Uygulaması: Pixelmator Pro

Yapay Zekâ ile Fotoğraf Netleştirme Yöntemi

1) Aşağıdaki fotoğrafı ele alıyoruz örnek olarak.

2) İlgili fotoğrafı normal şartlarda büyük boyutlara ayarladığımızda görüntü aşağıdaki gibi bulanık olacaktır.

3) Aynı fotoğrafı Image > Image Size... sekmesine tıkladıktan sonra, Algorithm adlı seçenekler arasındaki ML Super Resolution seçeneğini seçtikten sonra tekrar büyük bir boyuta ayarlayalım.

4) Sonuç ise görebileceğiniz üzere fazlası ile net olacaktır.

Sonuç olarak, görebileceğiniz üzere küçük boyutlardaki bir fotoğrafı büyük boyuta ayarlar iken, Pixelmator Pro'daki yapay zekâ algoritmasını aktif kılarak, daha da netleştirmiş olduk. İhtiyaçlarınıza göre elinizdeki net olmayan fotoğrafları büyük hâle getirir iken ilgili yapay zekâ teknolojisinden yararlanabilir, fotoğraflarınızı daha net kılabilirsiniz.