En İyi MAC Uygulamaları içeriklerimizin bugünkü konusu "MAC için fotoğraf düzenleme uygulaması". Apple MAC için bugüne kadar geliştirilmiş olan ve Photoshop ile benzer birçok araç için kullanım imkânı tanıyan Pixelmator Pro, oldukça sağlıklı bir fotoğraf düzenleme deneyimi sunmaktadır. MAC için Photoshop benzeri uygulamalar arıyorsanız, Pixelmator Pro tüm bu yöndeki ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Ücretli bir uygulama olsa bile, sunduğu fotoğraf düzenleme araçları ile rakiplerine göre oldukça farklı bir konumda yer aldığı dile getirilebilir. Buna ek olarak, hız olarak da Apple macOS'a özel geliştirildiği için, maksimum derecede verimlilik sağlamaktadır.

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MAC için Fotoğraf Düzenleme Uygulaması: Pixelmator Pro

MAC için Photoshop benzeri uygulamalar arıyorsanız, belirtmiş olduğumuz gibi, kesinlikle bu uygulamayı satın almayı düşünebilirsiniz. Tek seferlik bir ücreti olan Pixelmator Pro ile yapılabilecek birçok şeyin sınırı yok denilebilir. En basit fotoğraf düzenlemelerinden, en karmaşık çalışmalara kadar birçok yönde aksiyon alabiliyorsunuz. İlgili uygulamanın resmi web sitesine giderek, daha detaylı bilgi edinebilir ve bugün satın almaya karar verebilirsiniz.

Adres: Pixelmator Pro (Apple macOS)