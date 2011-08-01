En İyi MAC Uygulamaları içeriklerimizin bugünkü konusu "MAC için translate (çeviri) uygulaması". Eğer ki siz de benim gibi online olarak translate kullanmak yerine, bilgisayardaki uygulama ile çeviri yapmayı tercih ediyor iseniz, işte MAC için geliştirilen, tamamen ücretsiz ve oldukça da hızlı bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. Translatium adlı bu uygulama ile, aynı online Google Translate gibi, bilgisayarınız ile çeviriler yapabilmektesiniz.

AYRICA: MAC için Resim Sıkıştırma Uygulaması: ImageOptim

MAC için Translate (Çeviri) Uygulaması: Translatium

MAC için çeviri uygulaması arıyorsanız, ücretli veya farklı alternatiflere göz atmanıza gerek yok. Size garanti edebiliriz ki, Translatium adlı uygulama tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecektir.

Ayarlar sayfası ile de mevcut izin verilen ayarlar çerçevesinde uygulamayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Türkçe de dahil birçok dil arasında hızlı bir şekilde çeviri yapabilmenize olanak sağlayan Translatium, benzerlerinden ise hızlı çalışması ile ayrılıyor. Kesinlikle MAC translate uygulaması arıyorsanız, bu uygulamaya bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

İndir: Translatium (Apple macOS)