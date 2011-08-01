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MAC için Resim Sıkıştırma Uygulaması: ImageOptim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:00 - Tarih: 03 Ocak 2021 - Yorum: 0

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MAC için Resim Sıkıştırma UygulamasıEn İyi MAC Uygulamaları içeriklerimizin bugünkü konusu "MAC için resim sıkıştırma uygulaması". Apple macOS ile ilgili olarak bu sefer oldukça faydalı bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. MAC için geliştirilen ve oldukça sağlıklı çalışan ImageOptim uygulaması ile, online bir resim sıkıştırma uygulaması kullanmak yerine, direkt bilgisayarınız ile bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, gerçekten.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Ekran Parlaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?

MAC için Resim Sıkıştırma Uygulaması: ImageOptim

MAC için Resim Sıkıştırma Uygulaması: ImageOptim

Ayrıca birçok seçeneği mevcut olduğu için, resim sıkıştırma seviyesi gibi parametreleri de değiştirebilmeniz mümkün kılınmıştır. Web sitenize resim yükler iken, ilgili resimleri ImageOptim uygulaması ile sıkıştırıp, yükleyerek, web sitenizin daha hızlı tepki vermesine yardımcı olabilirsiniz.

İndir: ImageOptim (Apple macOS)


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