Yalnız Yürümeyi de Bileceksin (Kişisel Motivasyon)

Sana akıl verenler değil, amacın için çıktığın yolun bedelini "yalnız" başına ödersin. Bunu, daima kendine hatırlatmalısın. İnsan, doğası gereği konfor alanında bulunmaya meyillidir ve buradan dışarı pek de çıkmak istemez. Çünkü yağmurlu günlerde, zor şartlarda yürümek yorucu ve mental olarak da gerici durumları beraberinde getirebilir. Çıktığın bu yolda, kimsenin tam anlamı ile yanında olmayacağını unutma ve bu yolda senelerdir yürüdüğün şekilde, yürümeye devam et.

AYRICA: Bahaneleri Bir Kenara Bırak! (Acı Motivasyon)

Fark Yaratmazsan, Fark Edilmezsin! - H. Doğan Gezici

Akıl verilen olma. Olumsuz örnek olarak gösterilen biri ise hiç olma. Bir şey yapmadan eleştirmek kolay iken, başarılı olamasa bile, bir insanın çabası, her şeye değecektir. Güneşli günler bir gün elbette doğacak. Yalnız yürüdüğün bu yolda, yol arkadaşın olan "yalnızlık" iken, ona sahip çıkmamak ve ondan bunalmak, doğru olmaz. Fark yaratmazsan, fark edilmezsin.

Fark yaratmak için ise, kendinden yeni bir ben yaratmasını da bileceksin.

Eğer adamsan, inandıklarına ihanet etmezsin. Hepsi bu.