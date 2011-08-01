Kendine verdiğin sözleri unutman, senin kendine yaptığın alçakça bir hareket aslında. Bu sene veya yarın başlayacağım dediğin hiçbir şeye, başlamamak da yüreksiz bir insanın yapacağı onursuz bir davranış olsa gerek. Neden başladığını asla unutma dediğin onlarca kez, kendine ve yüreğine hatırlatmak için çabaladığın yüzlerce kez, neden bunların bir anlamı olmasın ki? Bugün başladığı işleri, yarına erteleyenler, yalnızca kaybedenler sınıfına girecek olanların kendileridir. Eğer ki sonunda bir zafer var ise, terlemeyi bileceksin.

AYRICA: Gerçekler ile Yüzleşebilir misin? (Sert Motivasyon)

Bahaneleri Bir Kenara Bırak! (Acı Motivasyon)

Erken uyanmak için, hiç mi sebebin yok? Dilersen, uyumaya devam et. Ancak hayâllerini gerçekleştirenler yalnızca uyananlar olacaktır. Sen ise sadece, hayâllerini rüyâsında görmeyi umacak ve hatırlanmayacak bir insan olarak kalacaksın. Bunları kendine tekrar hatırlat ve bu son olsun. Yaptıklarını açıklama artık. Yanıtını sadece yaptıklarınla ver. Sen değil artık, işin konuşur olsun. İşini, konuşacak seviyeye getirecek olan da sadece sensin.

İnsanlar senin yanında olabilir ancak inandığın yolda tek başına yürüyecek olan yine sensin. Bugün, verdiğin son söz olsun kendine. Başla ve sadık kal inancına ve hedeflerine. Gelecekte anlatacağın öykünün öznesi olmak için, bugün yorulmalısın. Bugün, yorulmayı göze almalısın. Bahaneleri bir kenara bırak, onaya ihtiyacın yok. Ayna karşısına geç ve bu sefer, olacak de, olmalı de... Olması gereken olacak ise, bu her şeye değecektir. Yalnızlık olabilir bu yolda, zor bir yol bu çünkü. Arkadaşların olmayacak belki bu engebeli yolda ve üzüleceksin de bazı günler... Uzun süre de böyle olacak belki de. Ancak... Başardığında ve ulaştığında o noktaya, işte o zaman gözler kime çevrilecek?

Aynaya tekrar bak, cevap orada...