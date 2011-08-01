Xiaomi Mi 10 Pro ve Realme X50 Pro Kamera Testi (Video)

Akıllı telefonların kamera performanslarının nasıl olduğuna dair yapılan testler yayınlanmaya devam ediyor. Şimdi de karşımızda Xiaomi Mi 10 Pro ile Realme X50 Pro modelleri var. Güçlü teknik özelliklerine karşın uygun fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi Mi 10 Pro'da 108 MP'lik ana kamera olduğunu belirtelim. Realme X50 Pro modelinde ise 64 MP'lik bir ana kamera mevcut.

Modellerin kamera performanslarının nasıl olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki kamera testi videosunu izleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Pro ve Realme X50 Pro Kamera Testi