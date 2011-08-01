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Xiaomi Mi 10 Modelinin Parça Maliyeti Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:53 - Tarih: 01 Mart 2020 - Yorum: 0

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Xiaomi Mi 1012 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan Xiaomi Mi 10 5G modeli incelendi ve parça maliyeti belli oldu. Yapılan inceleme ile ortaya çıkan parça maliyeti 440 dolar olarak açıklandı. Telefonun satış fiyatı ise 637 dolar. Tabii geriye kalan 197 dolar direkt kâr değil. Daha lisans ödemeleri + diğer ödemeler de var.

Xiaomi Mi 10 Parça Maliyeti

Apple'ın fiyatlarına bakarsak, Xiaomi'nin çok yüksek kâr ettiğini söyleyemeyiz. 512 GB’lık iPhone 11 Pro Max’in 490,5 dolarlık parça maliyetine karşılık, 1.449 dolara satılması da Xiaomi ile arasındaki farkı gösteriyor.

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