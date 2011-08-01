Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WordPress'te Yeni Üyelik Oluşturulmasını Tamamen Engelleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:25 - Tarih: 29 Mayıs 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WordPress'te Yeni Üyelik Oluşturulmasını Tamamen EngelleyelimGüvenlik için WordPress'te üyelikleri kapatmış olabilirsiniz. Bu şekilde, normal URL ile üyelik yapılabilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak olası saldırganlar yönetim panelinize ulaşabilir ise, Kullanıcılar sekmesindeki Yeni Ekle (user-new.php) bağlantısı ile yeni bir üyelik oluşturabilirler. Bu yüzden, WordPress'te üyelikleri kalıcı ve tamamen kapatmak isteyebilirsiniz. Yani yönetim paneli ile de bu şekilde üyelik oluşturmak mümkün olmayacaktır. Bu işlem için ise, aşağıdaki kodları temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te Kullanıcı Silme Özelliğini Kapatalım

function hide_menu_from_user () {
if ( wp_get_current_user() ) {
remove_admin_url_access( "user-new.php" );
}
}
add_action( "admin_menu", "hide_menu_from_user", 999 );
if(!function_exists('remove_admin_url_access') ) {
function remove_admin_url_access($menu_to_hide){
global $pagenow;
global $parent_file;
remove_menu_page( $menu_to_hide );
if($menu_to_hide == $pagenow || $menu_to_hide == $parent_file ) {
do_action( "admin_page_access_denied" );
wp_die( 'Web sitemizde üyelik oluşturmak mümkün değildir.' );
}
}
}

Not: Yukarıdaki kırmızı renkli uyarı mesajı, yeni üyelik oluşturma sayfasına gidildiğinde karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden, dilediğiniz gibi, kendinize özgü olacak bir biçimde bu mesajı değiştirebileceğinizi hatırlatalım.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri