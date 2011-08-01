WordPress'te Yeni Üyelik Oluşturulmasını Tamamen Engelleyelim

Güvenlik için WordPress'te üyelikleri kapatmış olabilirsiniz. Bu şekilde, normal URL ile üyelik yapılabilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak olası saldırganlar yönetim panelinize ulaşabilir ise, Kullanıcılar sekmesindeki Yeni Ekle (user-new.php) bağlantısı ile yeni bir üyelik oluşturabilirler. Bu yüzden, WordPress'te üyelikleri kalıcı ve tamamen kapatmak isteyebilirsiniz. Yani yönetim paneli ile de bu şekilde üyelik oluşturmak mümkün olmayacaktır. Bu işlem için ise, aşağıdaki kodları temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te Kullanıcı Silme Özelliğini Kapatalım

function hide_menu_from_user () {

if ( wp_get_current_user() ) {

remove_admin_url_access( "user-new.php" );

}

}

add_action( "admin_menu", "hide_menu_from_user", 999 );

if(!function_exists('remove_admin_url_access') ) {

function remove_admin_url_access($menu_to_hide){

global $pagenow;

global $parent_file;

remove_menu_page( $menu_to_hide );

if($menu_to_hide == $pagenow || $menu_to_hide == $parent_file ) {

do_action( "admin_page_access_denied" );

wp_die( 'Web sitemizde üyelik oluşturmak mümkün değildir.' );

}

}

}



Not: Yukarıdaki kırmızı renkli uyarı mesajı, yeni üyelik oluşturma sayfasına gidildiğinde karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden, dilediğiniz gibi, kendinize özgü olacak bir biçimde bu mesajı değiştirebileceğinizi hatırlatalım.