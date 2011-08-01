Olası bir saldırganın yönetici panelinize eriştiğini düşünün. Sizce ne yapabilir? Örneğin, web sitenizdeki tüm kullanıcıları silmeye çalışabilir. Bildiğiniz gibi, WordPress'te ilk kullanıcı silinemiyor. Ancak daha sonradan oluşturulan kullanıcılar silinebilir. Güvenlik için ise, web sitenizdeki hiçbir kullanıcının silinmemesini sağlayabilirsiniz. Yani böylelikle, hiç kimse yönetim panelini kullanarak, kullanıcı silme işlemi gerçekleştiremez. Aşağıdaki kodu ise, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, siz dahil, web sitenizdeki kullanıcıları yönetim paneli ile silemeyeceksiniz.

AYRICA: WordPress Giriş Kullanıcı Adı Değiştirmek (Eklentisiz)

WordPress'te Kullanıcı Silme Özelliğini Kapatalım

add_action( 'delete_user', 'so27135610_delete_user', 0, 2 );

function so27135610_delete_user( $id, $reassign )

{

die( "Web sitemizdeki kullanıcılar silinememektedir." );

}



Not: Yukarıda yer alan kırmızı renkli uyarı mesajını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İlgili mesaj, kullanıcı silmeye çalışıldığında ekrana yansıyacak mesaj olup, istenildiği gibi değiştirilebilmektedir.