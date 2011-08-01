WordPress'te bildiğiniz gibi, yorumlarda site adresi bölümü bulunmaktadır. Yorumlardaki kullanıcı bağlantılarını MySQL ile tamamen kaldırmak mümkündür. Bunun yerine, küçük bir fonksiyon ile, yorumlardaki kullanıcı bağlantılarını kaldırmak da mümkün kılınmıştır. Yani aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, sitenizdeki yorumlarda yer alan kullanıcı bağlantılarının tümü gizlenmiş olacaktır. Mevcut yorumlardaki kullanıcı bağlantılarını yönetim panelinde görmeye devam edeceksiniz. Bu şekilde, kullanıcı bağlantılarını manuel de temizlemeyi düşünebilirsiniz.

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WordPress Yorumlardaki Kullanıcı Bağlantılarını Kaldıralım