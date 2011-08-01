WordPress Yüklenecek Dosya Adlarını SEO Uyumlu Yapalım

WordPress'te bir ortam dosyası yüklerken, Türkçe karakterler de söz konusu olabilmektedir. Ancak bu durum, SEO açısından pek de iyi sayılmaz. Yalnızca küçük harfler olması ve diğer tüm özel karakterleri içermemesi, en sağlıklı yol olacaktır. Bu işlemi tüm yeni yüklemeler için, otomatik bir hâle getirmek de mümkündür. Aşağıdaki kodları değiştirmeden, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle yeni yüklemelerde, dosya adlarınız SEO uyumlu olacaktır.

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