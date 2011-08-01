WordPress'teki yorum formunda, bazı temel HTML etiketleri kullanılabilmektedir. Yani metin kalınlaştırma, eğikleştirme veya altını çizme gibi belirli HTML etiketleri kullanılabilmektedir. Ancak eğer ki sitenizdeki yorumlarda hiçbir HTML etiketinin kullanılmasını istemiyorsanız, yorum formunuzun yalnızca metin tabanlı olarak çalışmasını istiyor iseniz, aşağıdaki kodu, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, yorum formunuz ile HTML etiketi eklenerek gönderilen yorumlar, direkt text olarak görüntülenecektir.

AYRICA: WordPress için SEO Uyumlu Eklentisiz "title" (Başlık) Kodu

WordPress Yorumlardaki HTML Etiketlerini Devre Dışı Bırakalım