WordPress'te "wp_title" fonksiyonunu direkt head etiketleri içerisinde kullandığınızda, örnek olarak, arşiv sayfalarında (is_archive), sayfalamalarda (is_paged) veya yazar sayfalarında (is_author) v.b. zaman zaman başlık problemleri çıkabiliyor. Bu yüzden, wp_title fonksiyonunu geliştirmekte fayda görüyorum.

AYRICA: WordPress'te Tema Güvenliği için Önemli Çözüm

WordPress için SEO Uyumlu Eklentisiz "title" (Başlık) Kodu

Bu yüzden sizler için, geliştirdiğimiz ve WordPress'te de %100 sorunsuz olarak çalışan bir title kodu paylaşmak istiyorum. Böylelikle, SEO eklentisi kullanmıyor iseniz, sorunsuz olarak aşağıdaki kodları kullanabilmektesiniz. Aşağıdaki kodları ise, temanızın header.php dosyasındaki "head" etiketleri arasında uygun gördüğünüz bir alana eklemeniz yeterli olacaktır.