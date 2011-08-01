WordPress'te bir yazı düzenlerken, düzenleyen kişinin hangi yazar olduğuna dair bir bilgi bulunur. Ancak sitenizde tek yazar veya çok az yazar var ise, bu bilgiler bir süre sonra, veritabanınızda çok yer kaplamaya başlayabilir. Yani pek de gerekli değil. Bu yüzden, WordPress yazı düzenleyen bilgisini silmek istiyorsanız, tüm içeriklerinizi kapsayacak şekilde, aşağıdaki sorguları ayrı ayrı phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırabilirsiniz. Zaten yeni yazı düzenlemelerinde ilgili veriler tekrar oluşturulacağı için, bu durum sitenizde herhangi bir teknik probleme sebep olmayacaktır. Güvenle ilgili verileri temizleyebilirsiniz.

AYRICA: WordPress Tüm Yazılardaki Linklerimizi HTTPS Yapalım

WordPress Yazılardaki Düzenleyen Bilgilerini Temizleyelim

1) Öncelikle aşağıdaki sorguyu çalıştıralım.

DELETE FROM wp_postmeta WHERE meta_key = "_edit_lock";



2) Akabinde aşağıdaki sorguyu da çalıştırabiliriz.

DELETE FROM wp_postmeta WHERE meta_key = "_edit_last";

İlgili sorguları çalıştırdıktan sonra, tüm içeriklerinizdeki, düzenleyen bilgisi silinmiş olacaktır. Ancak, ilgili yazıları yeniden güncellerseniz veya yeni bir yazı yayımladığınızda, ilgili bilgiler tekrar oluşmaya devam edecektir.