WordPress'te özel permalink kullanıyorsanız, yazı başlığınız, permalink olarak yansımaktadır. Ancak gerektiği durumlarda, yazı kısa linki öğrenmek gerekebilir. Shortlink olarak da bilinen bu özellik ile, yazının kısa linkini dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Endişeniz olmasın, ilgili kısa linke tıklanıldığı zaman, sorunsuz olarak ilgili yazınız açılacaktır. Bunun için ise, Yazılar > Yeni Ekle bölümünde yazı yazar iken, yazı başlığının altındaki, Get Shortlink butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Karşınıza ilgili yazınızın shortlink bilgisi çıkacaktır.

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WordPress Yazı Kısa Link (Shortlink) Öğrenme Nasıl Yapılır?