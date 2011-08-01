WordPress'te eklentiler için kullanmak adına öne çıkan görsel (thumbnail) adlı bir sistem mevcut. Ancak bu uygulamayı kullanmıyorsanız ve buna rağmen tüm yazılarınızdaki ilk resmi çekmeniz gerekiyor ise, ne yapacaksınız? İşte bu durumda, kısa bir kod dizisi işinizi görecektir. Örneğin, tüm yazılarınızdaki ilk resmin URL'sini çekmek istiyorsanız, aşağıdaki kodları kullanmanız yeterli olacaktır. Böylelikle, dilediğiniz uygulamanıza ilgili fonksiyonu entegre ederek, yazılarınızdan sadece ilk resmi çekebilmektesiniz.

AYRICA: WordPress Arama Formunda Yazılan Sorguyu Gösterelim

WordPress Tüm Yazılardaki İlk Resmi Çekelim

1) Temanızın functions.php dosyasına aşağıdaki kodları ekleyin.

function get_first_image() {

global $post, $posts;

$first_img = '';

ob_start();

ob_end_clean();

$output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);

$first_img = $matches [1] [0];

if(empty($first_img)){

$first_img = "resim-yok-ise-gosterilecek-gorselin-linki";

}

return $first_img;

}



2) Yazıdaki ilk resmi çekmek için, aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

<?php echo get_first_image() ?>

Not: Yukarıdaki kodlarda yer alan, kırmızı renkli alana, yazınızda ilk resim olmadığı zaman, çekilecek resmin URL'sini ekleyebilirsiniz. Böylelikle, boş resim çekmek yerine, resim olmadığı zamanlarda, ilgili resim gösterilecektir.