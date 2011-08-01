WordPress için kendi arama formunuzu oluşturdu iseniz, arama formunda yazılan sorgular görünmeyebilir. Çünkü, bunun için ek bir aksiyon almak gerekmektedir. Eğer ki, arama formunda yazılan sorguyu göstermek istiyorsanız, küçük bir ekleme yapılması gerekiyor. Aşağıdaki örnek kullanımı arama formunuza göre, yani searchform.php dosyanızı düzenleyerek, hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde, arama formuna yazılan arama sorguları, arama formu kutucuğunda da sayfa değişmediği müddetçe, görüntülenmeye devam edecektir.

AYRICA: WordPress Aramalardaki Boşluk Sorunu ve Çözümü

WordPress Arama Formunda Yazılan Sorguyu Gösterelim

1) Aşağıdaki gibi, arama formunuzdaki benzeri kodları görüntüleyin.

<input type="text" value="" name="s" id="s" />

<input type="submit" id="searchsubmit" value="" />



2) İlgili güncellemeyi, aşağıdaki kırmızı alandaki gibi yapabilirsiniz.