WordPress'te pingback ve trackback özelliklerini kapatmış olabilirsiniz. Ancak eski veriler, veritabanı üzerinde depolanmaya devam edecektir. Dolayısı ile dilerseniz SQL sorguları ile tüm pingback ve trackback verilerini temizlemek mümkündür. Aşağıdaki sorguları, ayrı ayrı phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırmanız durumunda, tüm pingback ve trackback yorumlar silinmiş olacaktır.

AYRICA: WordPress Yorumlardaki Site İçi Linkleri HTTPS Yapalım

WordPress Tüm Pingback ve Trackback Verilerini Temizleyelim

1) Öncelikle aşağıdaki sorguyu çalıştıralım.

DELETE FROM wp_comments WHERE comment_type = 'pingback';



2) Ardından aşağıdaki sorguyu da çalıştırabiliriz.