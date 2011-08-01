Zaman zaman birçok kişi tarafından, WordPress admin paneli yavaş şeklinde aramalar yapılabiliyor. Aslında bu konu çok daha detaylı olarak ele alınmalıdır. Ancak ben sizlerle küçük ve etkili bir ipucu paylaşmak istiyorum. WordPress yönetim panelinde, RSS bileşenleri, eklenti güncellemeleri, tema güncellemeleri v.b. derken sürekli bir dış istek söz konusu. Eğer ki eklenti kullanmıyorsanız veya dış isteklere ihtiyacınız yok ise, aşağıdaki parametreyi, ana dizinde yer alan wp-config.php dosyası içerisine ekleyerek, tüm dış isteklerin devre dışı kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde, admin panelindeki RSS bazlı haber bileşenleri, eklenti güncelleme bildirimleri v.b. çalışmayacaktır. Ancak zaten bunlara ihtiyacınız yok ise, daha da fazla hızlanma söz konusu olacaktır.

AYRICA: WordPress Aramaları Yazı Başlıkları ile Sınırlandıralım

WordPress Tüm Dış İstekleri Engelleme Nasıl Yapılır?

define('WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL', true);

Not: Yukarıdaki parametre, tüm dış istekleri engelleyecektir. Bu yüzden, WordPress güncelleme bildirimleri de alamayacaksınız. Eğer ki çok fazla eklenti veya ücretli, sürekli güncellenen bir tema kullanıyorsanız, yukarıdaki parametreyi kullanmayabilirsiniz. Bu yöndeki kararı sizlere bırakıyoruz.