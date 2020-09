Belki de WordPress'in en sağlıksız çalışan yapısı arama sistemi olabilir. Sağlıksız derken, default arama formunu kullanarak yaptığınız aramalar, yazılardaki tüm içeriği baz alarak yapılır. Bu yüzden, aradığınız yazıyı bulabilmek pek de kolay olmaz.

Bu yüzden, WordPress aramaları yazı başlıkları ile sınırlandırmak mümkündür. Aşağıdaki kodları değiştirmeden, temanızın functions.php dosyasına eklerseniz, aramalar yalnızca yazı başlıkları ile sınırlandırılacak, böylelikle aradığınız yazıyı bulabilmeniz daha da kolaylaşacaktır.

WordPress Aramaları Yazı Başlıkları ile Sınırlandıralım

function __search_by_title_only( $search, &$wp_query )

{

global $wpdb;

if ( empty( $search ) )

return $search;

$q = $wp_query->query_vars;

$n = ! empty( $q['exact'] ) ? '' : '%';

$search =

$searchand = '';

foreach ( (array) $q['search_terms'] as $term ) {

$term = esc_sql( like_escape( $term ) );

$search .= "{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE '{$n}{$term}{$n}')";

$searchand = ' AND ';

}

if ( ! empty( $search ) ) {

$search = " AND ({$search}) ";

if ( ! is_user_logged_in() )

$search .= " AND ($wpdb->posts.post_password = '') ";

}

return $search;

}

add_filter( 'posts_search', '__search_by_title_only', 500, 2 );

Not: Web sitenizde çok yazı yok ise, yukarıdaki kodları kullanmayabilirsiniz. Ancak çok fazla yazı mevcut ise, aramalarda daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek adına, aramaları yazı başlıkları ile sınırlandırmak sağlıklı olacaktır.