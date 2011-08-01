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WordPress Otomatik Oturum Çıkış Yapma Süresini Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:00 - Tarih: 06 Kasım 2020 - Yorum: 0

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WordPress Otomatik Oturum Çıkış Yapma Süresini DeğiştirelimWordPress'te normal giriş yapıldığında oturum süresi 2 gün, Beni Hatırla butonuna tıklayarak giriş yapıldığında ise, oturum süresi 2 hafta olmaktadır. Ancak, sürekli bu durumun yaşanması sinir bozucu olabilir. Örnek olarak, bu süreyi 1 sene şeklinde değiştirebilmek mümkün kılınmıştır. Bunun için ise, aşağıdaki kodları değiştirmeden, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle giriş yaptığınız zaman, oturum süresi 1 sene olacak ve 1 sene ancak tam dolduğu zaman çıkış işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.

AYRICA: WordPress Yorum Bağlantılarındaki "nofollow" Etiketini Kaldıralım

WordPress Otomatik Oturum Çıkış Yapma Süresini Değiştirelim

add_filter ('auth_cookie_expiration', 'wpdev_login_session');
function wpdev_login_session($expire) {
return YEAR_IN_SECONDS;
}


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