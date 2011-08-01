WordPress'te normal giriş yapıldığında oturum süresi 2 gün, Beni Hatırla butonuna tıklayarak giriş yapıldığında ise, oturum süresi 2 hafta olmaktadır. Ancak, sürekli bu durumun yaşanması sinir bozucu olabilir. Örnek olarak, bu süreyi 1 sene şeklinde değiştirebilmek mümkün kılınmıştır. Bunun için ise, aşağıdaki kodları değiştirmeden, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle giriş yaptığınız zaman, oturum süresi 1 sene olacak ve 1 sene ancak tam dolduğu zaman çıkış işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.

AYRICA: WordPress Yorum Bağlantılarındaki "nofollow" Etiketini Kaldıralım

WordPress Otomatik Oturum Çıkış Yapma Süresini Değiştirelim