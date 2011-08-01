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WordPress Kalıcı Bağlantı (Permalink) Yapısını Güncelleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:20 - Tarih: 16 Eylül 2020 - Yorum: 0

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WordPress Kalıcı Bağlantı (Permalink) Yapısını GüncelleyelimWordPress'te permalink yani kalıcı bağlantı yapısını değiştirdi iseniz, ilgili ayarların direkt aktive olmadığı zamanlar olabilir. Yani istediğiniz gibi çalışmıyor olabilir yeni ayarlarınız. Bunun için veritabanı ile permalink yapısını güncellemek mümkündür. Ancak veritabanına müdahale etmeden de, kalıcı bağlantı yapısını güncellemek mümkün kılınmıştır. Yani WordPress yönetim panelinde yer alan Ayarlar > Kalıcı Bağlantılar sekmesine tıkladıktan sonra farklı olarak hiçbir şey yapmadan, Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayarak, mevcut permalink yapılandırmasını güncelleyebilmektesiniz.

AYRICA: WordPress Tüm Pingback ve Trackback Verilerini Temizleyelim

WordPress Kalıcı Bağlantı (Permalink) Yapısını Güncelleyelim

WordPress Kalıcı Bağlantı (Permalink) Yapısını Güncelleyelim

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